Rosario Monetti, partecipante a Temptation Island 2026, ha 28 anni e lavora come imprenditore nel settore del fashion. È stato al centro dell’attenzione dopo il debutto del 24 giugno, quando si è mostrato coinvolto nella storia con Alessandra Ciociola. Su Instagram, Monetti ha circa 15 mila follower. La sua relazione con Giada, una delle altre concorrenti, ha suscitato interesse tra i telespettatori.

Rosario Monetti è uno dei protagonisti più chiacchierati di Temptation Island 2026. Il pubblico ha iniziato a conoscerlo nel dettaglio dopo il debutto del 24 giugno 2026, quando la sua storia con Alessandra Ciociola ha subito attirato l’attenzione. Tra lavoro, vita privata e dinamiche nate nel villaggio, sono molti gli utenti che cercano informazioni su età, professione e profili social del concorrente. Temptation Island 2026: quanti anni ha Rosario Monetti. Rosario Monetti ha 31 anni ed è originario di Napoli. Prima dell’esperienza a Temptation Island 2026 conduceva una vita lontana dal mondo dello spettacolo, senza particolare esposizione mediatica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è Rosario: cognome, età, lavoro, Instagram e legame con Giada

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Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

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