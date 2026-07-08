Tante iniziative con Porcari Young Stars
Sono state inaugurate diverse attività per i giovani, tra cui una sala prove attrezzata per i musicisti e servizi di supporto per i compiti. Sono stati avviati progetti a favore dell’ambiente e iniziative sociali. L’ampliamento delle attività mira a coinvolgere i giovani in vari settori. Le iniziative sono state promosse nell’ambito di un programma dedicato a promuovere l’iniziativa giovanile. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze e il coinvolgimento dei giovani nella comunità.
Una sala prove attrezzata per i musicisti, l’aiuto con i compiti, le iniziative a sostegno dell’ambiente e quelle nell’ambito sociale. Cresce l’associazione Porcari Young Stars nata su input di Daniele Mannai (foto) il quale spiega: "Dopo l’inaugurazione della Casa delle Idee, che ha dato una sede all’associazione le attività sono cresciute in ambito sociale, quali il “Palio della spazzatura“ durante il quale si organizzavano pulizie di alcune parti del territorio. Oltre a questa attività che continua tuttora, l’associazione ha organizzato eventi quali "Facciamoci sentire", un concorso canoro rivolto a ragazzi e bambini. Poi il “Cocomero felice“ in estate, "Adotta una zucca" nel periodo di Halloween. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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