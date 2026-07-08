tante iniziative con porcari young stars

Notizia in breve

Sono state inaugurate diverse attività per i giovani, tra cui una sala prove attrezzata per i musicisti e servizi di supporto per i compiti. Sono stati avviati progetti a favore dell’ambiente e iniziative sociali. L’ampliamento delle attività mira a coinvolgere i giovani in vari settori. Le iniziative sono state promosse nell’ambito di un programma dedicato a promuovere l’iniziativa giovanile. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze e il coinvolgimento dei giovani nella comunità.