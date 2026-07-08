Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

La Juventus ha ufficializzato diversi trasferimenti durante il calciomercato estivo 2026. Tra gli acquisti, sono arrivati nuovi giocatori per la prima squadra, la Juventus Next Gen, le squadre femminile e le giovanili Under 15, 16 e 17. Sono state anche registrate cessioni di calciatori in uscita, sia in Italia sia all’estero. La sessione si è conclusa con varie operazioni di mercato, aggiornando il roster di tutte le categorie.

di Marco Baridon Tabellone calciomercato estivo Juve 2026: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juventus Next Gen, Women, Primavera e Under 15, 16 e 17. Acquisti e cessioni del calciomercato estivo Juve del 2026. LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione) JUVENTUS. Acquisti: Boga (Nizza, R), Openda (Lipsia, R), Ekhator (Genoa, D), Arthur (Gremio, FP), Rugani (Fiorentina, FP), Douglas Luiz (Aston Villa, FP), Joao Mario (Bologna, FP), Rouhi (Carrarese, FP) Cessioni: Vlahovic (S), Kostic (S), Holm (Bologna, FP) JUVENTUS NEXT GEN. Acquisti: Daffara (Avellino, FP), Okolo (Triestina, S) Cessioni: Daffara (Parma, D), Puczka (Genoa, D), Faticanti (Avellino, P), Moruzzi (Avellino, P), Di Biase (Crawley Town, D), Pietrelli (Vicenza, P) JUVENTUS WOMEN. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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