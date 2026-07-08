Svizzera-Colombia | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Manzambi infortunato salta la sfida della Coppa del Mondo 2026

Da justcalcio.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita a Vancouver, la Svizzera ha affrontato la Colombia. Due giocatori sono rimasti a terra a causa di infortuni e hanno abbandonato il campo. La squadra colombiana ha segnato un gol nel primo tempo, mentre la Svizzera ha pareggiato nel secondo. Nessuna delle due ha subito ulteriori cambi. Manzambi è rimasto in panchina a causa di un infortunio e non ha partecipato alla partita. La sfida si è conclusa con un pareggio.

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