Svizzera-Colombia | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Manzambi infortunato salta la sfida della Coppa del Mondo 2026

Notizia in breve

Durante la partita a Vancouver, la Svizzera ha affrontato la Colombia. Due giocatori sono rimasti a terra a causa di infortuni e hanno abbandonato il campo. La squadra colombiana ha segnato un gol nel primo tempo, mentre la Svizzera ha pareggiato nel secondo. Nessuna delle due ha subito ulteriori cambi. Manzambi è rimasto in panchina a causa di un infortunio e non ha partecipato alla partita. La sfida si è conclusa con un pareggio.