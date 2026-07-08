Svizzera-Colombia | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Manzambi infortunato salta la sfida della Coppa del Mondo 2026
Durante la partita a Vancouver, la Svizzera ha affrontato la Colombia. Due giocatori sono rimasti a terra a causa di infortuni e hanno abbandonato il campo. La squadra colombiana ha segnato un gol nel primo tempo, mentre la Svizzera ha pareggiato nel secondo. Nessuna delle due ha subito ulteriori cambi. Manzambi è rimasto in panchina a causa di un infortunio e non ha partecipato alla partita. La sfida si è conclusa con un pareggio.
2026-07-07 21:20:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Due dei cavalli oscuri della Coppa del Mondo si scontrano questa sera a Vancouver mentre la Svizzera incontra la Colombia. Gli svizzeri hanno avuto un inizio frustrante, pareggiando con il Qatar, ma da allora sono apparsi impressionanti vincendo su Bosnia ed Erzegovina, Canada e Algeria. La Colombia è stata altrettanto forte con le vittorie nella fase a gironi su Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo e un pareggio con il Portogallo. Hanno battuto il Ghana ai sedicesimi. Dove guardare Svizzera vs Colombia: canale TV, live streaming online. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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