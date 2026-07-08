Sudan 5.500 bambini in fuga da El-Obeid Lega Araba | è catastrofe umanitaria
Circa 5.500 bambini sono fuggiti da El-Obeid nel Sudan, secondo quanto riferito. La Lega Araba ha definito la situazione una catastrofe umanitaria. Save the Children ha richiesto un intervento immediato per proteggere i civili, garantire un accesso umanitario senza ostacoli e aumentare il sostegno alle famiglie sfollate nel Kordofan settentrionale e in altre aree del Paese.
Save the Children chiede un intervento urgente per garantire la protezione dei civili, un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e un maggiore sostegno alle famiglie sfollate nel Kordofan settentrionale e nel resto del Paese. L'organizzazione sottolinea come i minori rappresentino circa il 55% degli sfollati del Sudan, oggi teatro della più grave crisi di sfollamento al mondo, con circa 14 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case dall'inizio della guerra nell'aprile 2023 . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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