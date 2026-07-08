Sudan 5.500 bambini in fuga da El-Obeid Lega Araba | è catastrofe umanitaria

Notizia in breve

Circa 5.500 bambini sono fuggiti da El-Obeid nel Sudan, secondo quanto riferito. La Lega Araba ha definito la situazione una catastrofe umanitaria. Save the Children ha richiesto un intervento immediato per proteggere i civili, garantire un accesso umanitario senza ostacoli e aumentare il sostegno alle famiglie sfollate nel Kordofan settentrionale e in altre aree del Paese.