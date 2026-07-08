Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo aver simulato un episodio di violenza familiare. Secondo la sua versione, avrebbe strangolato la madre nella casa al mare, chiamando i soccorsi perché lei non rispondeva al telefono. Tuttavia, le indagini dei carabinieri hanno evidenziato molte contraddizioni nel suo racconto, portando al suo fermo. La ricostruzione fornita dal giovane non ha convinto gli investigatori, che continuano a verificare i dettagli della vicenda.

Milano – Una ricostruzione piena di “contraddizioni ”. Il racconto del 20enne Filippo Oldani non convince i carabinieri che stanno indagando sull’ omicidio di Lorella Capano, milanese di 58 anni, madre del giovane, trovata morta a Sanremo nella casa estiva in cui stava trascorrendo le vacanze: dopo un lungo interrogatorio, ieri il 20enne è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per omicidio. I sospetti si erano concentrati subito su di lui, fin dalla scoperta del cadavere della donna all’interno dell’alloggio di via Hope, tra le 22 e le 23 di lunedì. A chiedere aiuto era stato proprio il figlio, dicendo di essere rientrato dopo una cena e di non ricevere risposta dalla madre, che a suo dire avrebbe dovuto aprirgli la porta di cas a (che era chiusa dall’interno). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strangola la madre nella casa al mare: “Venite, non risponde al telefono”. Ma è una messinscena: fermato il figlio ventenne

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Pregnant by a billionaire, she hears her unborn son's mind to crush her aunt's evil plot!

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