Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Lino d'Italia - Storia di un itALIENO. Documentario - In onda alle 21:30. Attraverso un intreccio di materiali d'archivio, testimonianze inedite di artisti del calibro di Renzo Arbore, Milena Vukotic, Enrico Brignano e Christian De Sica, e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario mette in luce la straordinaria parabola artistica e umana di uno dei comici più amati dal pubblico italiano: Lino Banfi, simbolo di un'Italia popolare, generosa e autoironica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — mercoledì 8 luglio 2026

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