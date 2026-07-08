Spaventoso incendio in Italia nube di fumo nero copre il cielo | Chiudete tutto

Da thesocialpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in una zona industriale, provocando una colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo. Le fiamme hanno coinvolto diversi capannoni, generando un’ampia nube che ha oscurato il cielo sopra l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La nube di fumo si estende per diversi chilometri.

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Le prime ombre della sera stavano iniziando a distendersi lentamente sul profilo urbano, mentre la giornata volgeva al termine con il consueto ritmo frenetico dei pendolari e dei residenti che rientravano verso le proprie abitazioni. Improvvisamente, lo sguardo di migliaia di passanti è stato catturato da una visione inquietante e magnetica che ha squarciato la monotonia del crepuscolo. Una densa coltre scura, pesante e compatta, ha cominciato a sollevarsi inesorabilmente verso la stratosfera, espandendosi in volute spesse che riflettevano le ultime luci calde del tramonto. L’odore acre ha iniziato a diffondersi nell’aria, spinto da una leggera brezza, trasformando un tranquillo tardo pomeriggio estivo in un momento di pura e tangibile apprensione collettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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