Un cliente ha raccontato di aver ricevuto un messaggio sul tablet mentre stava per confermare l’ultimo ordine in un ristorante all you can eat. Il testo indicava che “per la salute, un adulto non dovrebbe superare le 1” senza completare la frase. L’avviso è apparso mentre stava per chiudere l’ordine, suscitando fastidio.

Vai a cena in un ristorante all you can eat, ordini qualche piatto e, prima di confermare, dal tablet che stai usando per l’ordinazione ti arriva una specie di avviso: “Per la tua salute un adulto non dovrebbe superare le 1.000 calorie a pasto. Al momento ne hai ordinate 2.000. Sei sicuro di voler procedere?”. È quanto sostiene di essersi visto comparire sullo schermo un cliente, che ha condiviso la foto dell’avviso su Reddit nella sezione rMildlyInfuriating (“leggermente irritante”), dando il via a un acceso dibattito. Secondo il racconto, l’episodio sarebbe avvenuto in un ristorante di sushi con formula all you can eat. Il cliente aveva appena aggiunto all’ordine tre spiedini di agnello quando il sistema ha visualizzato il messaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andato in un ristorante all you can eat e mentre stavo per chiudere l’ordine, sul tablet mi è apparsa una scritta irritante, sembrava un rimprovero”: lo sfogo di un cliente su Reddit

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Quando ho Mangiato per la PRIMA VOLTA al Ristorante a BUFFET ECONOMICO | Sono Stato MALISSIMO

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