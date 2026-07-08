Solida alleanza L’ultimo capitolo dei rapporti tra il tycoon

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'alleanza tra un imprenditore e un dirigente sportivo si è conclusa, segnando la fine di un rapporto durato nel tempo. La situazione viene paragonata a una disfatta, con una frase attribuita a Bakunin che viene utilizzata per descrivere la situazione. La frase, spesso associata a un anarchico, viene citata in modo ironico per rappresentare il crollo di questa collaborazione.

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di Leo Turrini "Una risata vi seppellirà". È persino esilarante che sia una frase attribuita all’anarchico Bakunin a fotografare idealmente la disfatta di Trump e di Infantino. In effetti, una risata li ha seppelliti, il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Fifa. Con protervia pari alla ineleganza (eufemismo), i due avevano preteso che un calciatore americano legittimamente squalificato, tale Balogun, scendesse illegalmente in campo contro il Belgio. Risultato: 4-1 per i connazionali di Eddie Merckx, il ciclista dei record. America good bye, godetevi pure la NBA, la NFL, l’hockey su ghiaccio e il baseball. Il pallone è un’altra roba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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