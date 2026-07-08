La Juventus sta valutando l'acquisto di Francesco Spagnolo, un difensore considerato tra i possibili acquisti per rinforzare la rosa. Tuttavia, l'operazione presenta anche alcuni aspetti negativi, oltre ai vantaggi. La decisione finale dipenderà dalla valutazione complessiva del giocatore e dalle esigenze della squadra. La trattativa non è ancora conclusa e non sono stati resi noti dettagli specifici sulle condizioni dell’eventuale trasferimento.

di Francesco Spagnolo Solet rappresenta uno dei nomi valutati dalla Juventus per la propria difesa. E non ci sono solamente aspetti positivi nell’acquisto. Il calciomercato della Juventus orbita da tempo intorno a profili fisici e moderni per blindare la difesa. Tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Solet, un giocatore che stuzzica non poco la dirigenza bianconera, ma che porta con sé una serie di inevitabili valutazioni tra benefici e rischi. Il primo grande punto di forza del calciatore è senza dubbio lo strapotere fisico. Con i suoi 192 centimetri, il difensore garantisce una dominanza assoluta nei duelli aerei e una robustezza d’acciaio nei contrasti corpo a corpo, caratteristiche fondamentali per la retroguardia di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Solet è un giocatore da Juve? I pro e i contro in caso di acquisto del giocatore. E non ci sono solo aspetti positivi

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#Solet è sul mercato e insieme al club ha concordato di valutare insieme le migliori offerte. L' #Udinese chiede 30mln, ma ha già espresso interesse per qualche giocatore #Juve (vedi #Adzic e #Cabal). #Spalletti ha chiesto un difensore tecnico. #Solet x.com

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Le loro qualità sono eccellenti e li valuto entrambi molto positivamente. Quello su cui non sono convinto è passare una stagione intera nel ruolo centrale della difesa a tre dell'Inter. I difetti di Akanji si vedono di più lì, mentre Solet ha raramente, se non mai, gio reddit

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