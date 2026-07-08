Un’attrice di 87 anni è deceduta il 6 luglio nella sua casa di Manhattan. È stata una figura nota nella televisione degli anni Settanta, con una carriera che comprende cinema, teatro e televisione. La sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama artistico, caratterizzata da uno stile ironico e originale. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Un volto che ha segnato la televisione americana degli anni Settanta si è spento nel silenzio della sua casa di Manhattan. L’attrice, scomparsa il 6 luglio all’età di 87 anni, lascia un’eredità artistica che ha attraversato cinema, teatro e piccolo schermo, conquistando il pubblico grazie a uno stile ironico e fuori dagli schemi. La notizia della morte è stata confermata in queste ore. Prima di diventare una delle protagoniste più amate della televisione statunitense, aveva costruito un percorso artistico ricco di esperienze, alternando il teatro al cinema. Nel corso della sua carriera collaborò anche con Woody Allen, con il quale fu sposata dal 1966 al 1970, prendendo parte ad alcune delle sue prime pellicole e contribuendo con il suo inconfondibile talento comico a film che sarebbero poi diventati dei classici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si è spenta in queste ore”. Tv e cinema in lutto, addio alla grande attrice

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