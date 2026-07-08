Gli Stati Uniti hanno annunciato che concederanno all’Ucraina una licenza di produzione per i missili intercettori Patriot. La decisione è stata comunicata dal presidente statunitense, che ha confermato il via libera alla richiesta del presidente ucraino. La licenza permetterà di produrre in proprio i sistemi di difesa, noti come “made in Ucraina”. La misura rappresenta un cambiamento nel supporto militare fornito finora, con l’obiettivo di consentire all’Ucraina di sviluppare capacità di difesa autonomamente.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina una licenza di produzione per realizzare in proprio i missili intercettori Patriot, accogliendo così la recente richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante una conferenza stampa tenuta insieme a Zelensky in occasione del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, il presidente Usa ha affermato che la sua amministrazione concederà la licenza all'Ucraina, precisando tuttavia che le aziende produttrici del sistema Patriot — Lockheed Martin e RTX Corporation (ex Raytheon) — non sono ancora state informate. Trump non ha perso... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornale.it - Sì di Trump ai Patriot "made in Ucraina": cosa cambia davvero per Zelensky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Calls For Iran Uprising | Desh Duniya | Desh Duniya Updates

Notizie e thread social correlati

G7, Zelensky chiede a Trump la licenza per costruire missili Patriot in UcrainaDurante un incontro, Zelensky ha chiesto a Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre missili Patriot, attualmente riservati...

Patriot made in Ukraine? L’ipotesi di ZelenskyIl presidente degli Stati Uniti potrebbe chiedere alle aziende del settore della difesa di produrre missili per la difesa aerea su licenza in Ucraina...

Temi più discussi: Colpa dei comunisti. E del caldo. Il nemico interno di Trump; Trump, daremo a Kiev licenza per produrre Patriot. Missili russi sulla capitale e altre città: 6 morti; Il 5% in armi, gli aiuti all'Ucraina: si alza il sipario sulla Nato 3.0; Il costo di Trump per l’Ucraina.

#Ankara Vertice #Nato Un uccellino mi ha detto che parleremo di concedere all’Ucraina il diritto di produrre i #Patriot. Mostreremo come si fanno, così non potrete più lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza. Vi sarà concessa la licenza. x.com

Sì di Trump ai Patriot made in Ucraina: cosa cambia davvero per ZelenskyLa licenza Usa può rafforzare la difesa di Kiev, ma tra tempi lunghi, tecnologie sensibili e impianti nel mirino russo l’effetto non sarà immediato ... ilgiornale.it

Ucraina, Trump: Daremo a Kiev licenza per produrre missili Patriot. Nuovi attacchi della RussiaCon il presidente ucraino abbiamo sviluppato un ottimo rapporto. E' difficile da credere ma dallo Studio Ovale a oggi il nostro rapporto è diventato ottimo. E non è la fine, ma forse è solo l'inizio ... adnkronos.com

La più grande bandiera americana mai esposta in Lituania sorgerà sopra la Torre della TV di Vilnius nel 250° anniversario dell'America, stabilendo due record ufficiali reddit