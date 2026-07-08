Un uomo è stato condannato a dieci anni e mezzo di reclusione per aver seguito e stuprato due minorenni a Sesto. La Procura aveva richiesto una pena di sette anni. La sentenza è stata emessa dalla giudice, che ha deciso una pena superiore rispetto alla richiesta iniziale. Il processo ha riguardato le violenze commesse ai danni delle due ragazze minorenni. La condanna riguarda i reati di violenza sessuale aggravata.

Condannato a dieci anni e mezzo di carcere, rispetto ai sette anni che erano stati chiesti dalla Procura. È la pena decisa dalla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi per Gabriele Picciulli, il 40enne celibe e disoccupato residente ad Aversa, in provincia di Caserta, che nell’agosto 2025 ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per venti interminabili minuti due amiche di 15 e 16 anni. L’uomo, detenuto nel carcere di Pavia dal momento dell’arresto eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni lo stesso giorno della terribile vicenda, era imputato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona aggravati e ha scelto il processo con il rito abbreviato, che permette lo ‘sconto’ di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, seguì e stuprò due minorenni. Condannato a dieci anni e mezzo. La Procura ne aveva chiesti solo 7

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