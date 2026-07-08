Servire il gioco ai bambini non servirsi delle ambizioni dei genitori

Da gbt-magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcune società sportivi continuano a organizzare allenamenti, tornei e feste di fine anno, anche se la stagione ufficiale non è ancora conclusa. Sono ancora in corso attività programmate, nonostante le ambizioni dei genitori possano influenzare le scelte. La priorità dovrebbe essere il benessere e il divertimento dei bambini, non le aspettative degli adulti. La stagione sportiva rimane aperta, con molte attività ancora in programma.

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Servire il gioco e i bambini che giocano, non servirsi delle ambizioni dei genitori. Ci risiamo. La stagione ufficiale non è ancora terminata. In molti casi ci sono ancora allenamenti, tornei, feste di fine anno, attività programmate dalle società. Eppure, come se qualcuno avesse premuto un interruttore, è già partita la grande macchina del reclutamento. Open day. Stage. Provini. Academy. Campus. Allenamenti “esclusivi”. Esperienze “imperdibili”. Eventi di ogni tipo, spesso a pagamento, pubblicizzati con un’intensità che nulla ha da invidiare alle campagne commerciali. Un fenomeno sempre più esteso. Sempre più aggressivo. Sempre più redditizio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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