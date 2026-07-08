Serie A2 Vigevano rinnovata Il colpo è Gallo Ora i due stranieri

La Vigevano di Serie A2 si presenta con una squadra completamente rinnovata e l’obiettivo di mantenere la categoria. La dirigenza ha annunciato il ritorno di Gallo e l’ingaggio di due giocatori stranieri. La squadra sarà guidata per la seconda stagione consecutiva dal coach Stefano Salieri, con gli assistenti Lorenzo Bruni e Alessandro Susino. La formazione punta sulla nuova rosa per centrare la permanenza nel campionato di seconda divisione nazionale.

Una squadra rinnovatissima con un solo obiettivo: ottenere la permanenza in serie A2. Sarà questa la Elachem Vigevano affidata per la seconda stagione consecutiva a coach Stefano Salieri (nella foto) che avrà ancora come assistenti Lorenzo Bruni e Alessandro Susino. Il “colpo“ più importante sinora messo a segno è l’ingaggio di Filippo Gallo, play classe 2004, legato da un quadriennale a Reggio Emilia e ceduto in prestito ai ducali dove ritrova il tecnico che lo valorizzò all’Assigeco Casalpusterlengo. I ducali hanno poi ufficializzato l’arrivo dell’ala Francesco Reggiani, 24 anni, l’ultima stagione a Mestre ed è ad un passo dall’ala veneta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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