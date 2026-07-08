Niente arresto e niente domiciliari, ma sospensione di dodici mesi, per il poliziotto di Torino accusato di avere sparato, da distanza ravvicinata e ad altezza uomo, il lacrimogeno chelo scorso 24 maggio colpì e ferì gravemente Marco Basoccu, 36 anni, supporter della Juve, durante gli scontri tra tifosi granata e tifosi bianconeri prima del derby della Mole. Questa la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il quale ha respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Torino ma ha comunque sanzionato l'agente di Polizia, decidendone in via cautelare la sospensione per dodici mesi dal servizio. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sempre peggio, i giudici tolgono metà stipendio al poliziotto di Torino

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