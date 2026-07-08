Lo Scandicci ha annunciato l’ingaggio di Emanuele Matteucci, proveniente dal Follonica Gavorrano, dopo aver ceduto il difensore centrale Enrico Biancon al medesimo club. La trattativa rientra nel mercato di Serie D, con lo stesso Biancon passato alla nuova squadra. Nel frattempo, Sciulli si è trasferito alla Rondinella.

Proseguono le trattative di calciomercato nelle categorie. Serie D. Lo Scandicci, perso il difensore centrale Enrico Biancon (2001), al Follonica Gavorrano, ha pescato proprio da quest’ultima assicurandosi Emanuele Matteucci (2000). Il giocatore, forte di 100 presenze in Lega Pro, dopo un periodo di alti e bassi cerca il rilancio. Inoltre, i Blues si sono assicurati anche il centrocampista fiorentino Riccardo Guidorizzi (07), ex Fiorentina U18. La Rondinella, dopo il portiere Gabriel Meli, si è assicurata Duccio Sciulli (08), ex Affrico, elemento duttile in difesa e a centrocampo. Stefano Croce (06), difensore del San Donato Tavarnelle, ha invece trovato l’accordo con il Follonica Gavorrano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scandicci, firma Matteucci. Sciulli va alla Rondinella

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