Sansepolcro la comandante regionale Carabinieri forestali ricevuta dal sindaco

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Sansepolcro ha incontrato questa mattina il comandante regionale dei Carabinieri forestali. La visita si è svolta a Palazzo delle Laudi e ha coinvolto il generale di brigata Cinzia Gagliardi, responsabile della Regione Toscana. L'incontro è stato caratterizzato da un clima cordiale.

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Arezzo, 8 luglio 2026 – La comandante regionale Carabinieri forestali ri cevuta dal sindaco. Cordiale incontro stamani a Palazzo delle Laudi fra il sindaco Fabrizio Innocenti e il generale di brigata Cinzia Gagliardi, Comandante Regione Carabinieri Forestale della Toscana. Nel corso della sua visita a Sansepolcro la dottoressa Gagliardi aveva dapprima incontrato i militi forestali nella loro sede di piazza Garibaldi per poi spostarsi nel luogo del governo cittadino, perseguendo l’obiettivo della massima collaborazione con le autorità e le istituzioni locali dell’area regionale. Nel corso del colloquio con Fabrizio Innocenti sul tappeto argomenti come prevenzione, educazione ambientale e protezione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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