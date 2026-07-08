Salva un bambino che rischia di annegare | Non sono un eroe poteva essere mio figlio
Un comandante della polizia locale ha tuffato in mare per salvare un bambino in pericolo di annegare. Sentendo un grido di aiuto, si è immerso e ha raggiunto il piccolo, trascinato dalle correnti con il materassino. Non ha esitato, non si è definito eroe, ma ha detto che poteva essere suo figlio. L’intervento è durato pochi minuti, poi il bambino è stato messo in sicurezza. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi di soccorso successivi.
Sarà stato l’istinto di padre o quello della divisa che indossa come comandante della polizia locale di Buccinasco. Gianluca Sivieri non ci ha pensato due volte: appena ha sentito il grido di aiuto provenire dal mare, si è tuffato e a bracciate ha raggiunto il bambino in pericolo, trascinato dalle correnti con il suo materassino. Comandante, ci racconti cosa è successo? "Era tardi pomeriggio, qualche giorno fa, mi trovavo in vacanza in Sardegna, sulla spiaggia di Porto Giunco, a Villasimius. Un normale giorno di ferie, con la spiaggia piena di persone. Ho sentito un grido di aiuto dal mare, le persone a riva credevano fosse uno scherzo tra bambini che giocavano con il materassino in acqua" Invece lei ha capito che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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