Un comandante della polizia locale ha tuffato in mare per salvare un bambino in pericolo di annegare. Sentendo un grido di aiuto, si è immerso e ha raggiunto il piccolo, trascinato dalle correnti con il materassino. Non ha esitato, non si è definito eroe, ma ha detto che poteva essere suo figlio. L’intervento è durato pochi minuti, poi il bambino è stato messo in sicurezza. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi di soccorso successivi.

Sarà stato l’istinto di padre o quello della divisa che indossa come comandante della polizia locale di Buccinasco. Gianluca Sivieri non ci ha pensato due volte: appena ha sentito il grido di aiuto provenire dal mare, si è tuffato e a bracciate ha raggiunto il bambino in pericolo, trascinato dalle correnti con il suo materassino. Comandante, ci racconti cosa è successo? "Era tardi pomeriggio, qualche giorno fa, mi trovavo in vacanza in Sardegna, sulla spiaggia di Porto Giunco, a Villasimius. Un normale giorno di ferie, con la spiaggia piena di persone. Ho sentito un grido di aiuto dal mare, le persone a riva credevano fosse uno scherzo tra bambini che giocavano con il materassino in acqua" Invece lei ha capito che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salva un bambino che rischia di annegare: "Non sono un eroe, poteva essere mio figlio"

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TRAGEDIA IN SPIAGGIA: BIMBA DI 7 ANNI MUORE SOTTO GLI OCCHI DEI GENITORI, INUTILI I SOCCORSI

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È nato palestinese. Da bambino aveva le mani piene di rabbia e sassi. La musica l'ha salvato. E adesso Ramzi salva dall'odio generazioni di giovani. @RamziAburedwan @UN @EU_Commission @gchumanrights Guarda x.com

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