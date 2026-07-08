I commercianti nel centro storico segnalano che i saldi estivi, iniziati da poco, non sono considerati il momento migliore, preferendo il periodo di agosto. Già nelle prime ore della giornata si vede un afflusso consistente di turisti, mentre si discute se questa fase possa favorire i negozi di piccole dimensioni o meno. La presenza di clienti durante le prime ore del giorno indica un interesse attuale, ma le opinioni sulla convenienza dei saldi sono contrastanti tra i commercianti.

I saldi estivi sono ancora una vera occasione o rischiano di schiacciare sempre di più i piccoli negozi? A comporre il quadro della situazione sono i commercianti del centro storico, dove già nelle prime ore della mattina si possono trovare a passeggio numerosi turisti. "Abbiamo avuto un buon inizio – dice Alessandra Cucurnia, dipendente de L’angolo di non solo outlet – e la maggior parte degli incassi avvengono nelle sere del weekend. È un aspetto diverso rispetto agli anni scorsi, grazie agli eventi che portano tante persone. Questo è un outlet e abbiamo prezzi vantaggiosi tutto l’anno: una differenza importante rispetto a un negozio normale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saldi appena iniziati e già bocciati: "Il momento ideale è ad agosto"

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