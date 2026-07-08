A lya è sempre più combattuta sul proprio futuro, mentre Cihan dai dubbi non è nemmeno sfiorato: la promessa fatta a suo fratello non è né sarà mai in discussione. La guerra tra gli Albora ed Ecmel, intanto, si fa ancora più pericolosa: oggi, domani e dopodomani, mercoledì 8 giovedì 9 e venerdì 10 luglio torna in onda la serie turca del pomeriggio di Canale 5: Far Away. L’appuntamento è alle 15:00 e le puntate durano fino alle 16:45. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alya scopre il segreto di Boran: le anticipazioni di oggi e domani di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 8, 9 e 10 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sadakat fa una rivelazione dolorosa a suo figlio, mentre Kaya esce dal carcere

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SII Kaya torna libero, Sadakat fa una rivelazione clamorosa: tinyurl.com/mt6bvkt x.com

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