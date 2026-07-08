Il Segretario Generale della Nato ha commentato gli attacchi di Trump alla alleanza, affermando che tra amici ci si scontra a volte, e questo può rendere l’organizzazione più forte. La dichiarazione è arrivata in risposta alle critiche rivolte alla Nato da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti. La Nato non ha fornito ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o sulle eventuali ripercussioni.

Milano, 8 lug. (askanews) - "Mi piace quando a volte tra amici ci si scontra, perché ti rende più forte", ha detto il Segretario Generale della Nato Mark Rutte al vertice dell'Aleanza Atlantica di Ankara, dove il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato la giornata attaccando gli alleati per la loro reazione alla sua guerra contro l'Iran. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Rutte sugli attacci di Trump alla Nato: tra amici a volte ci si scontra

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Rutte ammette «Senza Trump la NATO non avrebbe speso così tanto»

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