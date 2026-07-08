Roma Stadio Olimpico | visuale capienza e mappa settori

Lo Stadio Olimpico di Roma ha una capienza complessiva che varia a seconda dell’evento, e la mappa dello stadio mostra i diversi settori disponibili per i visitatori. La mappa aiuta a individuare le aree più vicine al palco o più lontane, facilitando la scelta del posto in base alla posizione del biglietto acquistato. Durante il concerto, è possibile consultare la mappa per orientarsi e trovare facilmente il proprio settore di riferimento.

Concerto allo Stadio Olimpico, mappa. La mappa dello Stadio Olimpico di Roma vi aiuterà a capire qual è la posizione migliore per assistere al concerto e dove si trova il posto del biglietto acquistato. Capienza Stadio Olimpico per i concerti La sua capacità omologata è di 70634 spettatori, seconda a livello nazionale. La massima affluenza certificata allo stadio Olimpico è di 78886 spettatori, registrata durante il campionato di serie A 1973-74. Mappa dei Settori dello Stadio Olimpico. Lo Stadio Olimpico è diviso in diverse aree principali, ciascuna con una serie di settori numerati. Ecco una panoramica delle principali sezioni: La mappa è disponibile per tutti sul web. 🔗 Leggi su Funweek.it

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