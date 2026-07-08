Roma Molina resta un obiettivo | l’Atletico fissa il prezzo c’è anche la Juventus

L'Atletico Madrid ha fissato il prezzo di Molina, che ha disputato una buona stagione con il club spagnolo. La Roma sta valutando l’acquisto del giocatore per rinforzare le corsie esterne, mentre anche la Juventus è interessata al profilo. Molina non è considerato incedibile dall’allenatore dell’Atletico, che potrebbe quindi decidere di cederlo in questa sessione di mercato. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più adatta alle sue idee di gioco. Per rinforzare le corsie esterne, tra i profili monitorati c’è anche Molina, reduce da una buona stagione con l’Atletico Madrid ma non considerato incedibile da Diego Simeone. L’argentino piace alla dirigenza giallorossa, ma sul giocatore resta vivo anche l’ interesse della Juventus. La Roma segue Molina per la fascia destra. L’ ex Udinese è uno dei nomi presenti sul taccuino del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco di Gasperini, che ha sempre valorizzato esterni capaci di garantire spinta, corsa e qualità in entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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