Roll!Fest | nuova edizione
Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano ospiterà la nuova edizione di Roll!Fest, il festival dedicato ai giochi di ruolo. Durante le tre giornate, il centro storico sarà teatro di eventi, turni di gioco e incontri con appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse location del borgo, coinvolgendo enti locali e associazioni di settore. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma ancora nella capitale italiana del gioco di ruolo. Roll!Fest — Il Festival del Gioco di Ruolo torna con una seconda edizione ancora più ricca: oltre 100 eventi, 70 tavoli da gioco, più di 100 espositori, 6 mostre, decine di anteprime editoriali e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Sullo sfondo, silenziosa e maestosa, la sagoma del Castello Orsini-Odescalchi. Con questa edizione il festival punta a rafforzare la sua vocazione di” “più grande evento italiano tematico legato al Gioco di Ruolo e al fantastico. Un festival completo, che unisce l’esperienza di gioco agli approfondimenti culturali, agli ospiti, alle aree di vendita, fino agli spettacoli. 🔗 Leggi su Funweek.it
New FIGHT PHASE - How does it work in 11th Edition
Temi più discussi: Nel borgo medievale di Bracciano torna la magia del Roll! Fest; Roll!Fest 2026, Bracciano diventa la capitale del gioco di ruolo; Tre giorni dedicati al fantasy con oltre 100 eventi e ospiti internazionali; Roll!Fest 2026: il gioco di ruolo è l’antidoto alla solitudine dell’era digitale.
Articolo di Long Live Rock'n'Roll sui Sick Tamburo, che proseguono il loro Mexican Tour a cui si aggiunge anche una nuova data. Leggi qui l'articolo: https://www.longliverocknroll.it/sick-tamburo-prosegue-il-mexican-tour-2026-con-nuove-date-estive-e-festiv facebook
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Nel borgo medievale di Bracciano torna la magia del Roll! FestRoma, 6 lug. (askanews) – Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma di nuovo nella capitale italiana del gioco di ruolo: Roll!Fest ? Il Festival del Gioco di Ruolo torna ... askanews.it
Grow Up Show: Sunflower Circus - Episodio 1 (PREMIERE) - Doppiaggio disponibile ora su Crunchyroll reddit