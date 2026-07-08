Roll!Fest | nuova edizione

Notizia in breve

Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano ospiterà la nuova edizione di Roll!Fest, il festival dedicato ai giochi di ruolo. Durante le tre giornate, il centro storico sarà teatro di eventi, turni di gioco e incontri con appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in diverse location del borgo, coinvolgendo enti locali e associazioni di settore. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.