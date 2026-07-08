Ristrutturazioni | un servizio che tutela il valore della proprietà

Un confronto tra soci ha evidenziato come le ristrutturazioni siano un tema sempre più centrale per chi possiede e gestisce immobili. Le discussioni si sono concentrate sulla necessità di intervenire sugli edifici per mantenere o aumentare il valore delle proprietà. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di intervento o sui costi, ma l’attenzione si è focalizzata sulla tutela del patrimonio immobiliare attraverso lavori di ristrutturazione.

Nel confronto quotidiano con i Soci emerge con sempre maggiore evidenza quanto il tema delle ristrutturazioni sia centrale per chi possiede e gestisce un immobile. Intervenire sulla propria casa o sul proprio patrimonio non è mai una scelta semplice ma va presa con saggezza: richiede competenze, affidabilità, controllo dei costi e, soprattutto, la certezza di potersi fidare di chi esegue i lavori. È proprio per questo che ASPPI Bologna, da tempo, ha scelto di investire con convinzione nel servizio di ristrutturazioni chiavi in mano, pensato per accompagnare i Soci in uno dei momenti più delicati della vita di un immobile. Un servizio che non nasce per sostituirsi alle scelte individuali, ma per renderle più sicure, consapevoli e tutelate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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