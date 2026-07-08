Da lunedì prossimo, la Ztl estiva nel centro cittadino di Recanati sarà attiva dal giovedì al sabato fino al 14 settembre. La zona a traffico limitato, che era stata sospesa durante le stagioni più calde, riprenderà con un calendario diverso rispetto agli anni precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo giorni di attesa e incertezze.

Dopo giorni di attesa e interrogativi, arriva l’ufficialità: la zona a traffico limitato estiva partirà a Recanati da lunedì prossimo, e resterà in vigore fino al 14 settembre, ma con un calendario profondamente diverso rispetto agli anni passati. L’amministrazione comunale, infatti, ha annunciato l’avvio di una fase sperimentale con l’obiettivo di verificare una nuova organizzazione della viabilità nel centro storico durante la stagione estiva. La principale novità riguarda i primi tre giorni della settimana: dal lunedì al mercoledì la Ztl non sarà attiva e il centro storico resterà aperto al traffico, salvo particolari esigenze legate a manifestazioni o eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparte la Ztl estiva in centro. Via le auto dal giovedì al sabato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da luglio via alla Ztl estiva in centro. Stop alle auto nelle ore notturneA partire dal 1° luglio, nel centro storico di San Casciano entrerà in vigore la Ztl estiva, che vieta la circolazione delle auto dalle 23 alle 6 del...

Viabilità in centro storico. È scattata la Ztl estivaDal 15 giugno è attiva la Ztl estiva nel centro storico di Cerreto Guidi, che vieta l’accesso ai veicoli per tutta la stagione.

Argomenti più discussi: Riparte la Ztl estiva in centro. Via le auto dal giovedì al sabato; A Marciana Marina arriva Stranalandia.

Riparte la Ztl estiva in centro. Via le auto dal giovedì al sabatoDopo giorni di attesa e interrogativi, arriva l’ufficialità: la zona a traffico limitato estiva partirà a Recanati da lunedì ... msn.com

Da luglio via alla Ztl estiva in centro. Stop alle auto nelle ore notturneDivieto di transito dalle 23 alle 6. Accesso garantito per i mezzi. di soccorso, forze dell’ordine,. taxi, servizi pubblici e residenti. msn.com