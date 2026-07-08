Rihanna incontra una fan malata di cancro al supermercato | la frase sui capelli conquista il web

Durante una visita a un supermercato nel Sud della California, Rihanna si è incontrata con una fan affetta da cancro. La cantante ha avuto uno scambio spontaneo con la donna, attirando l’attenzione degli utenti sui social media. La conversazione ha incluso un commento sui capelli della fan, che ha suscitato molta attenzione online. L’episodio è stato condiviso e commentato da numerosi utenti, diventando uno dei temi più discussi nelle ultime ore.

Un incontro casuale al supermercato si è trasformato in uno dei momenti più commentati degli ultimi giorni sui social. Rihanna, sorpresa mentre faceva la spesa in un punto vendita della catena Bristol Farms, nel Sud della California, ha avuto un toccante scambio con una fan che sta affrontando un tumore, conquistando il web con la sua spontaneità. La scena è stata ripresa durante un nuovo episodio di Grocery Shopping With Rihanna, lo show di Jason Lee pubblicato lunedì 6 luglio 2026. Mentre si dirigeva verso le casse, la cantante è stata avvicinata da una donna che, con evidente imbarazzo, le ha chiesto di poter scattare una foto insieme. Prima di posare per lo scatto, però, la fan ha voluto fare una premessa: “ Ho un aspetto terribile, convivo con il cancro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Rihanna Comforts Cancer Patient: You're Fire Just Like That

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