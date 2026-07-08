Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 luglio

Domani si terrà un incontro tra l’agente di Dibu Martinez e i rappresentanti della Juventus, con l’obiettivo di definire il trasferimento del portiere argentino. La società sta valutando anche l’ingaggio di un nuovo preparatore dei portieri, con trattative in corso per individuare il candidato. Nel frattempo, l’Argentina ha vinto contro l’Egitto grazie anche a un gol di Nico Gonzalez.

Dibu Martinez alla Juve: domani l’incontro con l’agente del portiere argentino. Cosa succederà! Nuovo preparatore dei portieri per la Juventus? Dialoghi avviati per questo nuovo innesto: ecco di chi si tratta L’Argentina ribalta l’Egitto grazie anche al contributo di Nico Gonzalez. Serata difficile per Dibu Martinez Stones è davvero un obiettivo della Juve? La verità sull’interesse dei bianconeri per il difensore inglese Carnevali a 360° sul mercato: «Kolo Muani? Ci sono distanze con il PSG. Porte aperte a Sorloth. Per Martinez dobbiamo aspettare. Su Vlahovic e Bruno Fernandes dico questo» Prima da titolare per Licina con la Germania Under... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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