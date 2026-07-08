Raimondo Todaro balla con la figlia Jasmine | il finale dell’esibizione emoziona il pubblico con un dolcissimo abbraccio

Durante un'esibizione, un ballerino ha ballato con sua figlia, suscitando emozioni nel pubblico. Al termine della performance, i due hanno condiviso un abbraccio che ha commosso gli spettatori. La scena ha mostrato come la danza possa superare la tecnica e diventare un modo di comunicare sentimenti profondi. La performance si è conclusa con un gesto di affetto tra padre e figlia, lasciando un'impressione forte tra il pubblico presente.

Ci sono momenti in cui la danza smette di essere soltanto tecnica, virtuosismo e perfezione coreografica e diventa un linguaggio universale, capace di arrivare dritto al cuore senza bisogno di parole. È quello che è successo durante il Gran Gala della danza organizzato dalla Todaro Dance Academy lo scorso 27 giugno, quando Raimondo Todaro è salito sul palco insieme alla figlia Jasmine sulle note di “Ovunque sarai” di Irama. Sul palco allestito a bordo piscina, a Gravina di Catania, ogni movimento è sembrato trasformarsi in una dichiarazione d’affetto Jasmine, che ha 12 anni ed è nata nel 2013 dall’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ha dimostrato una naturalezza sorprendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Raimondo Todaro balla con la figlia Jasmine: il video che commuove

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