Puntura di zecca le parti del corpo più a rischio e come proteggerle

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le zecche tendono a mordere in aree del corpo calde e umide, non casualmente. Sebbene non tutti i morsi portino a infezioni, è importante conoscere le zone più a rischio. Le parti del corpo più colpite sono quelle con pelle sottile o meno esposta, come ascelle, inguine, dietro le ginocchia e capelli. Per ridurre il rischio di puntura, si consiglia di coprire queste zone e di controllare attentamente il corpo dopo aver trascorso del tempo in ambienti naturali.

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Non pensate che il morso di zecca avvenga a caso. In genere questi animali mordono in base al calore e all’umidità dell’area cutanea. Quindi, seppur si tratti solo di un indice di possibile rischio e non di una certezza assoluta, se temete di aver fatto un brutto incontro con questi animali, ricordate una regola generale. Anche le zecche hanno le loro preferenze. E quando debbono mordere, o pungere visto che non si parla di un vero e proprio morso, scelgono l’area in cui agire in base al calore, all’umidità e alle caratteristiche della pelle, ovvero in presenza di uno strato cutaneo più sottile. Come e dove punge la zecca. L’abbiamo detto. Le zecche amano il tepore e l’umidità. 🔗 Leggi su Dilei.it

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