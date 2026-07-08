La Puglia Investirà nel Futuro degli ITS Academy con 7,2 Milioni di Euro. BARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Puglia ha recentemente approvato un’importante variazione di bilancio del valore di 7.260.402,90 euro. Questo finanziamento è destinato al potenziamento del sistema degli ITS Academy presenti sul territorio, un aspetto fondamentale per l’istruzione e la formazione professionale. Le risorse provenienti dal Fondo per l’Istruzione Tecnologica Superiore, ripartite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 2026, saranno utilizzate per ampliare l’offerta formativa degli ITS pugliesi. Le somme si concentreranno su borse di studio per tirocini obbligatori e su premi assegnati alle Fondazioni ITS Academy per i risultati conseguiti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Puglia: oltre 7 milioni per potenziare l’istruzione tecnologica superiore tramite ITS Academy.

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