Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per Bat e parte del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Notizia in breve

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzogiorno per otto ore in Puglia, concentrata su Bat e parte del foggiano. Sono previste precipitazioni isolate, principalmente rovesci o temporali che si svilupperanno nel pomeriggio sulla regione settentrionale. I quantitativi di pioggia sono stimati da deboli a moderati.