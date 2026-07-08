Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per Bat e parte del foggiano Protezione civile previsioni meteo
La protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzogiorno per otto ore in Puglia, concentrata su Bat e parte del foggiano. Sono previste precipitazioni isolate, principalmente rovesci o temporali che si svilupperanno nel pomeriggio sulla regione settentrionale. I quantitativi di pioggia sono stimati da deboli a moderati.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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