Pronostici Spagna-Belgio | marcatore e tiri in porta

La partita tra Spagna e Belgio si svolge in vista di una semifinale, con entrambe le squadre considerate equilibrate. La Spagna ha eliminato il Portogallo grazie a un assist di Torres e a un gol di Merino, sotto la guida del commissario tecnico De la Fuente. Per quanto riguarda le previsioni, si prevedono diversi tiri in porta e possibilità di marcatori di entrambe le squadre, anche se non sono stati ancora specificati i nomi.

Pronostici Spagna-Belgio: una partita che vale la semifinale che appare molto livellata. Ecco le nostre scelte La Spagna ha eliminato il Portogallo grazie ai cambi di de la Fuente: Torres assist e Merino gol. Intuizioni. Il Belgio ha distrutto gli USA dopo le polemiche su Balogun. Giusto così. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ora si affrontano in un’altra partita da dentro o fuori molto delicata e c’è un fattore che dobbiamo per forza di cose tenere in considerazione: il fatto che la Spagna, fino ad oggi, non ha preso nessun gol in questo Mondiale. Difesa di ferro. E lo sappiamo: chi non prende gol vince quasi sempre le partite. Comunque, andiamo in questo caso a vedere insieme chi sono gli uomini che possono essere decisivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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