Preparazione estiva Roma | le date tra ritiri ed amichevoli all’estero

La Roma ha annunciato il calendario della preparazione estiva, con allenamenti e amichevoli sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La squadra svolgerà un ritiro in Italia e successivamente disputerà partite amichevoli all’estero, tra cui trasferte di prestigio internazionale. Il ciclo di preparazione si concluderà in Germania, nove giorni prima dell’esordio in campionato allo Stadio Olimpico.

Sul sito ufficiale della Roma, la società giallorossa ha presentato il programma della preparazione estiva sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Tra ritiri, trasferte e amichevoli di prestigio internazionale, la Roma chiuderà il proprio pre-campionato in Germania, appena 9 giorni prima dell’esordio di campionato allo Stadio Olimpico. Il ritiro diviso in due fasi. Sotto la guida tecnica e l’organizzazione di mister Gasperini, la Roma svolgerà la prima fase di ritiro estivo a Roma, nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria dal 16 al 24 luglio. durante questi giorni ci sarà occasione di svolgere degli allenamenti congiunti interni con squadre locali, aperti o meno alla stampa, che verranno comunicati in seguito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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