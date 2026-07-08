Premio Strega agli scrittori un trofeo ideato dagli studenti napoletani dell' Accademia
Il premio Strega ha consegnato agli autori un trofeo realizzato dagli studenti dell’Accademia di Napoli. La scultura, chiusa come un libro, si apre dall’alto formando una figura a “M” o una fisarmonica con dettagli colorati nelle pieghe. La creazione è stata ideata e realizzata dagli studenti, che hanno lavorato con materiali e tecniche artistiche per rappresentare simbolicamente il riconoscimento letterario. La consegna del premio si è svolta in una cerimonia ufficiale.
Chiuso sembra un libro ma visto dall’alto è una sorta di “M”, una fisarmonica con pennellate colorate dentro ogni piega. È il trofeo creato dagli studenti del Biennio Specialistico di Editoria, Illustrazione e Fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, guidati dalle professoresse Enrica D’Aguanno e Daniela Pergreffi, che hanno vinto un concorso di idee per l’ottantesima edizione del Premio Strega. L’opera, intitolata “Pagine”, è una piccola scultura di una trentina di centimetri di altezza, tridimensionale e autoportante, con una base in pietra lavica dell’Etna, struttura in plexiglass trasparente e le copertine che si aprono in tre leporelli illustrati e diventano, così, sia scultura che un’installazione che si apre in tutte le direzioni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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