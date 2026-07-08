Il premio Strega ha consegnato agli autori un trofeo realizzato dagli studenti dell’Accademia di Napoli. La scultura, chiusa come un libro, si apre dall’alto formando una figura a “M” o una fisarmonica con dettagli colorati nelle pieghe. La creazione è stata ideata e realizzata dagli studenti, che hanno lavorato con materiali e tecniche artistiche per rappresentare simbolicamente il riconoscimento letterario. La consegna del premio si è svolta in una cerimonia ufficiale.

Chiuso sembra un libro ma visto dall’alto è una sorta di “M”, una fisarmonica con pennellate colorate dentro ogni piega. È il trofeo creato dagli studenti del Biennio Specialistico di Editoria, Illustrazione e Fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, guidati dalle professoresse Enrica D’Aguanno e Daniela Pergreffi, che hanno vinto un concorso di idee per l’ottantesima edizione del Premio Strega. L’opera, intitolata “Pagine”, è una piccola scultura di una trentina di centimetri di altezza, tridimensionale e autoportante, con una base in pietra lavica dell’Etna, struttura in plexiglass trasparente e le copertine che si aprono in tre leporelli illustrati e diventano, così, sia scultura che un’installazione che si apre in tutte le direzioni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Premio Strega, agli scrittori un «trofeo» ideato dagli studenti napoletani dell'Accademia

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