Pooh la data zero è a Marsciano Il concerto apre ’Musica per i borghi’
Il concerto dei Pooh si terrà venerdì alle 21 allo stadio comunale Checcarini di Marsciano, aprendo la XXIV edizione di “Musica per i borghi”. Nei giorni precedenti sono in corso allestimenti del palco e prove generali. La data zero del tour è l’evento di apertura della manifestazione.
Lavori in corso allo Stadio comunale Checcarini: tra allestimenti del palco e prove si avvicina l’attesissima data zero del tour dei Pooh che venerdì alle 21 inaugura col botto la XXIV edizione di “Musica per i borghi“. Per il festival è un evento assolto, con la storica formazione che ha scelto Marsciano per dare il via alle celebrazioni dei 60 anni di carriera con “Pooh 60 - La Nostra Storia“: è il titolo del tour che porterà la band per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto e poi in autunno nei palasport d’Italia, partendo proprio da Marsciano. La storia e la carriera dei Pooh saranno il focus del live: grafiche, scenografie, immagini sono infatti pensate per ripercorrere i sessant’anni di storia della band, in una serata di musica, ricordi e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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