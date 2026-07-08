Il concerto dei Pooh si terrà venerdì alle 21 allo stadio comunale Checcarini di Marsciano, aprendo la XXIV edizione di “Musica per i borghi”. Nei giorni precedenti sono in corso allestimenti del palco e prove generali. La data zero del tour è l’evento di apertura della manifestazione.

Lavori in corso allo Stadio comunale Checcarini: tra allestimenti del palco e prove si avvicina l’attesissima data zero del tour dei Pooh che venerdì alle 21 inaugura col botto la XXIV edizione di “Musica per i borghi“. Per il festival è un evento assolto, con la storica formazione che ha scelto Marsciano per dare il via alle celebrazioni dei 60 anni di carriera con “Pooh 60 - La Nostra Storia“: è il titolo del tour che porterà la band per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto e poi in autunno nei palasport d’Italia, partendo proprio da Marsciano. La storia e la carriera dei Pooh saranno il focus del live: grafiche, scenografie, immagini sono infatti pensate per ripercorrere i sessant’anni di storia della band, in una serata di musica, ricordi e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pooh, la data zero è a Marsciano. Il concerto apre ’Musica per i borghi’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A “Musica per i borghi“ la data zero del nuovo tour estivo dei PoohA “Musica per i borghi” si è svolta la prima tappa del nuovo tour estivo dei Pooh, dedicato al maestro Peppe Vessicchio.

Musica italiana e solidarietà: il concerto per Amop in piazza Cavalli apre i Venerdì piacentiniVenerdì 19 giugno, alle 21:30, in piazza Cavalli si tiene il concerto dei “Quattro amici al bar – Musica” per il progetto Amop, nell’ambito dei...

Temi più discussi: Pooh, la data zero è a Marsciano. Il concerto apre ’Musica per i borghi’; Musica per i Borghi, i Pooh scelgono Marsciano per la data zero del tour: cresce l’attesa, biglietti quasi esauriti; Musica per i borghi, parte da Marsciano il nuovo tour dei Pooh: Verso il sold out; A Musica per i borghi la data zero del nuovo tour estivo dei Pooh.

I Pooh a Marsciano aprono l'edizione di Musica per i borghi. La data zero del tour venerdì 10 luglio allo stadio Checcarini x.com

Pooh, la data zero è a Marsciano. Il concerto apre ’Musica per i borghi’Lavori in corso allo Stadio comunale Checcarini: tra allestimenti del palco e prove si avvicina l’attesissima data zero del tour dei Pooh che venerdì alle 21 inaugura col botto la XXIV edizione di Mu ... lanazione.it

I Pooh a Marsciano aprono Musica per i borghiGrande evento venerdì 10 luglio con la data zero del tour 'Pooh60-La Nostra Storia’, presso lo stadio Checcarini, che apre la XXIV edizione del festival itinerante ... iltamtam.it