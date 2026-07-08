Un progetto per aumentare la videosorveglianza nel Comune di Ravenna prevede l’installazione di nuove telecamere lungo le strade principali, tra cui Fosso Ghiaia, la zona dello stadio e la Darsena. La proposta, presentata per ottenere 250mila euro da un bando del Ministero dell’Interno, mira a rafforzare il controllo e la sicurezza nelle aree più frequentate. I fondi saranno destinati all’acquisto e all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza.

C’è un progetto per il potenziamento degli impianti di sorveglianza nel Comune di Ravenna, candidato a ricevere 250mila euro attraverso un bando del Ministero dell’Interno volto a potenziare la sicurezza urbana. Il Comune deve presentare la richiesta di finanziamento entro il 24 agosto per l’installazione di impanti di videosorveglianza e lettura targhe alla Prefettura competente; nel complesso il Governo ha stanziato 19 milioni. E, nel caso del Comune di Ravenna, si intende intervenire nelle zone ’sensibili’ della città e del forese. "Tra gli interventi che verranno fatti a prescindere dall’ottenimento del finanziamento – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Ordine Pubblico e Sicurezza – e c’è sicuramente il potenziamento della videosorveglianza a Fosso Ghiaia, nell’area artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più videosorveglianza. Progetto da 250mila euro: "Da Fosso Ghiaia a zona stadio e Darsena"

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