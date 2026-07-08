Il ministro dell’interno ha dichiarato che le voci riguardanti un suo ruolo in Europa sono false. Ha spiegato che i ruoli europei di cui si parla vengono assegnati secondo criteri che non coinvolgono né il governo né lui stesso. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Pantelleria. Piantedosi ha anche affermato che il suo addio al Viminale non è legato a eventuali incarichi europei.

Pantelleria, 4 lug. (AdnkronosLabitalia) - "Le do una notizia: è assoluta pura fantasia la notizia di un mio ruolo in Europa anche perché i ruoli di cui si è parlato vengono assegnati con crtiteri che non sono in competenza né di Giorgia Meloni né di Matteo Piantedosi". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato da Myrta Merlino a 'Pantelleria– Mediterraneo D'Autore', la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor, sulla possibilità di un suo trasloco dal Viminale. "Resta la mia amicizia con Matteo Salvini, lui ha detto che non vuole a tornare ora al Viminale, ma che ci tiene a tornarci nuovamente quando vinceremo di nuovo le elezioni", ha poi aggiunto riferendosi alle voci su un ritorno di Salvini al Viminale al suo posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piantedosi: "Mio addio al Viminale e ruolo in Europa pura fantasia"

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