Piano delle opere in Veneto meno soldi per i bacini anti alluvione | ridotti di 56 milioni i fondi previsti
Il finanziamento per i bacini di laminazione in Veneto è stato ridotto di 56 milioni di euro rispetto al piano originale. La decisione è stata annunciata il 7 luglio e riguarda i fondi destinati alle opere di prevenzione contro le alluvioni. La riduzione dei fondi si aggiunge alle preoccupazioni sulla gestione delle risorse idriche, tra la necessità di preservare l’acqua e di difendersi dai fenomeni di piena.
L’acqua da preservare. L’acqua da cui difendersi. Il Giano bifronte, della siccità da un lato e dei bacini di laminazione dall’altro, è calato inesorabile, iil 7 luglio, sui palazzi della Regione Veneto. Per quanto riguarda palazzo Ferro Fini, il consiglio regionale ha approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche. Ma quest’anno, nel documento che annualmente ripensa e mette a terra priorità e finanziamenti per i tre anni successivi, mancano all’appello 56 milioni di euro. La voce «carente» è quella, tutt’altro che secondaria, della difesa del suolo, «ramo idrogeologico», insomma, i bacini di laminazione. Poco meno di un anno fa è partito il cantiere di Pra dei Gai. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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