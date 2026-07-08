Un ragazzo di 14 anni si è accasciato in acqua sulla spiaggia di Sottomonte, a Pesaro, nel primo pomeriggio. È stato soccorso immediatamente e portato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del malore. La spiaggia è stata evacuata temporaneamente.

Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera di Sottomonte, a Pesaro, dove un ragazzo di 14 anni ha rischiato di perdere la vita dopo aver accusato un malore in mare. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravissime ed è ora ricoverato in ospedale con prognosi riservata. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando alcuni bagnanti hanno notato il quattordicenne in evidente difficoltà mentre annaspava tra le onde, nei pressi degli scogli. Nel giro di pochi istanti il ragazzo ha perso conoscenza, facendo temere il peggio. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto e sul posto sono scattate le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Perde i sensi di colpo, in acqua, a soli 14 anni: dramma in Italia, la corsa disperata in ospedale

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