Perché la patch cutanea non è più un tabù

Sempre più persone scelgono di usare la patch cutanea per coprire la calvizie, anche in giovane età. L’esperto Riccardo Lodoli, fondatore di Hair Again, spiega che questa soluzione è diventata più accettata e diffusa. La patch permette di coprire le zone calve senza interventi invasivi. La tecnologia ha migliorato l’aspetto e la durata, rendendola un’opzione più praticabile per chi cerca un rimedio rapido e discreto.

L’esperto Riccardo Lodoli, fondatore di Hair Again, racconta di quali siano le migliori soluzioni per chi, già in giovane età, ha problemi di calvizie Mai più senza capelli, ora che la patch cutanea non è più un tabù sempre più persone decidono di utilizzarla. «Il mio rammarico è non averlo fatto prima», racconta un cliente di Hair Again. Uno dei tanti che ha deciso di dire baste alla perdita di capelli. «Dieci anni fa era tutto un po’ diverso», spiega Riccardo Lodoli che a Roma gestisce la sua creatura imprenditoriale, Hair Again (da poco ha aperto un nuovo centro anche a Padova). «L’età delle persone che vengono da noi varia: ragazzi giovanissimi che iniziano con il diradamento e adulti, ma quasi tutti oggi decidono di dire basta alle calvizie», spiega Lodoli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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