Un uomo di 35 anni ha conseguito il diploma scolastico, nonostante abbia rinunciato a uscite e momenti di svago. Ha frequentato regolarmente le lezioni e ha superato l’esame di maturità, dopo aver saltato molte occasioni di socializzazione. La sua scelta ha richiesto impegno e sacrifici, ma ha portato al conseguimento del titolo di studio. La prova si è svolta davanti a una commissione composta da diversi membri.

Pavia, 8 luglio 2026 – Quella commissione schierata e tu che devi raccontare ciò che sai. La maturità è un incubo ricorrente nelle notti di molti studenti, soprattuto quando si avvicina la data dell’esame. Un incubo che Giuseppe Barresi non ha più. A 35 anni si è diplomato e ha ottenuto il tanto desiderato pezzo di carta conquistato da studente-lavoratore. La svolta è arrivata in tempi di Covid, quando l’uomo che vive a Noviglio, in provincia di Milano, ma a pochi chilometri da Pavia, si è licenziato e ha deciso di non restare con le mani in mano. Il percorso. “Ho seguito un corso da magazziniere - racconta - e quella è stata l’occasione per sbloccarmi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia, torna sui banchi a 35 anni e prende il diploma: “Ho saltato pizzate e grigliate, ma ne è valsa la pena”

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