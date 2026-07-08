Patto per la sicurezza Interventi contro il degrado e più videosorveglianza

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì mattina è stato firmato un accordo tra le autorità locali e le forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza urbana. Tra le misure previste ci sono interventi contro il degrado e un aumento delle telecamere di videosorveglianza. La firma si è svolta alle 10.30 presso il Palazzo del Governo. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza nelle aree pubbliche della città. L’accordo rappresenta un passo formale per l’implementazione di queste iniziative.

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Una firma, giovedì mattina, per provare a cambiare il volto della sicurezza in città. Il 9 luglio alle 10.30, al Palazzo del Governo, davanti al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, Prefettura, Comune di Ancona e Regione Marche sottoscriveranno il " Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata ". Un titolo lungo per un’idea semplice: la sicurezza non è solo una questione di divise e manette, ma di illuminazione, telecamere, decoro, spazi pubblici vivibili e comunità che si tengono insieme. Sulla carta, il documento è pieno di buoni propositi. Prevede il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Fabrizio Ferrandelli - 200 nuove telecamere di videosorveglianza (29.01.26)

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