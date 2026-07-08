Pattinaggio artistico torna la Russia! Gli spot disponibili per le gare principali

Notizia in breve

Dopo quattro anni di assenza, la Russia potrà tornare a partecipare ai Campionati ISU di pattinaggio artistico a partire dalla stagione 2026-2027. La decisione è stata annunciata dalla Federazione Internazionale di pattinaggio e successivamente confermata dal Comitato Olimpico Internazionale. La Russia avrà accesso alle gare principali e ai relativi spot disponibili, segnando il ritorno nel circuito internazionale dopo il periodo di esclusione.