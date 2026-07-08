Pattinaggio artistico torna la Russia! Gli spot disponibili per le gare principali
Dopo quattro anni di assenza, la Russia potrà tornare a partecipare ai Campionati ISU di pattinaggio artistico a partire dalla stagione 2026-2027. La decisione è stata annunciata dalla Federazione Internazionale di pattinaggio e successivamente confermata dal Comitato Olimpico Internazionale. La Russia avrà accesso alle gare principali e ai relativi spot disponibili, segnando il ritorno nel circuito internazionale dopo il periodo di esclusione.
Prima la Federazione Internazionale di appartanenza, poi il CIO. Dopo quattro anni di assenza, la Russia potrà partecipare nuovamente ai Campionati ISU a partire dalla stagione 2026-2027. Una notizia importante, da qualsiasi punto la si voglia guardare, per il pattinaggio di figura, che riabbraccia uno dei Paesi più competitivi del lotto insieme agli Stati Uniti ed il Giappone. Come sappiamo, gli atleti (così come i bielorussi), saranno ammessi solo in modalità neutrale, sulla falsariga di quanto successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dunque senza bandiera, tuta né inno, ma con la differenza che, da questo momento in poi, sarà concesso loro di prendere parte alle gare a squadre, dunque nella fattispecie al World Team Trophy che si svolgerà in primavera nel Sol Levante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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