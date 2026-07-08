Palinsesti Sky tutte le novità | cosa vedremo nella prossima stagione?

Da novella2000.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I palinsesti Sky 2026-2027 sono stati annunciati, includendo serie italiane originali, produzioni HBO, programmi di intrattenimento, sport in esclusiva e le novità di TV8. La nuova stagione partirà a settembre. La programmazione combina conferme e novità, offrendo un ampio catalogo di contenuti per il pubblico. Tra le novità ci sono anche show di intrattenimento e sport, con alcune produzioni esclusive. La stagione si propone di diversificare l’offerta per gli abbonati.

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Presentati i palinsesti Sky 2026-2027, l’offerta punta su un mix di grandi conferme e novità attese. Serie originali italiane, produzioni HBO, show di intrattenimento, sport in esclusiva e le ultime novità di TV8: ecco tutto quello che vedremo a partire dal prossimo settembre. Sky ha presentato i palinsesti 2026-2027: cosa ci aspetta a partire dal prossimo settembre? X Factor torna con Giorgia alla conduzione e una giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ai quali si aggiunge la new entry Irama al posto di Achille Lauro. La finale di questa edizione tornerà a Milano. Bruno Barbieri torna alla guida di 4 Hotel da domenica 6 settembre, con nuove sfide tra strutture alberghiere in tutta Italia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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