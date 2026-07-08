Palinsesti La7 le novità per la stagione 2026 27

Conferme, novità e nuovi investimenti: La7 rafforza il suo palinsesto per la stagione 202627 puntando sulla continuità. La7 guarda alla stagione televisiva 20262027 con un palinsesto orientato alla continuità e al rafforzamento della propria identità editoriale. Tra programmi confermati, nuovi progetti di approfondimento, investimenti digitali e importanti acquisizioni, la rete guidata da Urbano Cairo punta a consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. “Squadra vincente non si cambia” è il principio che guiderà la stagione televisiva 20262027 di La7 e La7 Cinema, presentata a Milano nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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La7 Futuro di Mentana e Novità per la Stagione 2026 2027

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Palinsesti Rai 2026/27: i grandi ritorni e tutte le novità della prossima stagione televisivaLa Rai ha annunciato oggi, 3 luglio, ad Ancona, i palinsesti per la stagione 2026/27.

Temi più discussi: La7 Palinsesti 2026: i numeri record e l'arrivo di La7 Play; Palinsesti La7 2026-2027 tra conferme, grandi ritorni e novità: arriva l'app di La7 Play; Palinsesti La7: confermati i big, da Mentana a Cazzullo e Gramellini, arriva M su Mussolini e La7 Play. Cairo: La stagione migliore di sempre, siamo stabilmente terza rete; Il nuovo palinsesto La7 per la prossima stagione tv è ricco di sorprese.

Nei nuovi palinsesti #La7 arriva la serie TV M - Il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio #Scurati. Il Giornale, con un articolo di Laura Rio, commenta la novità giocando sul doppio senso dell'iniziale e definendo l'offerta della rete un palinsesto di M. - X x.com

La7 per la prossima stagione conferma i big (con l'incognita Mentana): tra le novità il debutto di La7 PlayTra conferme storiche e novità editoriali coraggiose, la rete di Urbano Cairo si prepara a una stagione che promette di far discutere, in tv e in streaming. elle.com

Svelato il palinsesto La7 della stagione 2026/2027: Cinema, Fabrizio Gifuni e La7PlayTra novità e solide conferme, la terza rete più vista in Italia ha presentato oggi a Milano il nuovo palinsesto La7 della stagione 2026/2027. Volti noti come Enrico Mentana, Lilli Gruber e Corrado Aug ... iodonna.it