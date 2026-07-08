Padre escluso dalla vita del figlio risarcito € 156mila la svolta in appello avvocato Pisani | I bimbi non sono armi

Notizia in breve

La Corte d’Appello di Roma ha condannato la madre a pagare 156mila euro a un padre escluso ingiustamente dalla vita del figlio. La decisione riguarda un caso di ingiusta sottrazione genitoriale. L’avvocato ha commentato che i bambini non sono armi. La sentenza si basa sulla valutazione della relazione tra padre e figlio, e sulla responsabilità della madre nell’escluderlo senza motivo.