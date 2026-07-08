Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 9 luglio 2026

Da ultimora.news 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio 2026, l'oroscopo di Paolo Fox indica che il cielo si fa più chiaro, portando maggiore razionalità. La settimana lavorativa sta per concludersi e le previsioni suggeriscono un clima di chiarezza e comprensione. Le stelle sembrano favorire un clima di maggiore lucidità e decisione, mentre si avvicina il fine settimana. Nessun evento specifico viene menzionato, solo un generale senso di equilibrio in arrivo.

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Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 9 luglio 2026? Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine della settimana lavorativa e il cielo si fa portatore di importanti chiarimenti e di una spiccata razionalità. I transiti odierni spingono molti segni a guardare oltre i vecchi orizzonti, offrendo la spinta necessaria per avviare nuovi percorsi esistenziali o per chiudere definitivamente con i pesi del passato. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di giovedì 9 luglio 2026, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 9 luglio Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete Vi state incamminando verso una conclusione della settimana decisamente positiva. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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